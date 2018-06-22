Страны ОПЕК повышают объемы добычи в рамках нефтяной сделки

Решение носит временный характер

Страны ОПЕК решили повысить лимит добычи в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято в рамках встречи в Вене, передает Bloomberg.

Так, фактически совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки и составит 600 тыс. баррелей в сутки, так как "несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство". Министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте ОПЕК, в мае ОПЕК выполнила соглашение по сокращению уровня нефтедобычи на 152%.

Было решено, что 12 стран ОПЕК будут стремиться снизить исполнение сделки до уровня 100% к 1 июля и далее на оставшийся период вышеупомянутой сделки», — говорится в тексте коммюнике. Отмечается, что очередная встреча министров стран ОПЕК состоится 3 декабря в Вене.

Напомним, ранее сообщалось, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение об увеличении добычи нефти.