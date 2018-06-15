Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,09 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 15 июня 2018 года, торгуется ниже 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 17:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,09 доллара за баррель. Это на 2,40% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Индия намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Как сообщало издание Bloomberg, Индия и Китай намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.