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Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    15.06.2018 - 17:37
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 74,09 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 15 червня 2018 року, торгується нижче 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 17:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,09 долара за барель. Це на 2,40% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай і Індія мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку. Як повідомляло видання Bloomberg, Індія і Китай мають намір чинити тиск на виробників ОПЕК, щоб тримати ціни під контролем.

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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