Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 73,11 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent во вторник днем, 24 июля 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:00 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,11 доллара за баррель. Это на 0,88% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть падают на фоне опасения снижения спроса на энергоносители в результате нарастающего торгового конфликта США и Китая.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года.