Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 73,11 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у вівторок вдень, 24 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:00 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,11 долара за барель. Це на 0,88% нижче рівня закриття попередніх торгів. Відзначимо, ціни на нафту падають на тлі побоювання зниження попиту на енергоносії в результаті наростаючого торгового конфлікту США та Китаю.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року.