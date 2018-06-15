Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,68 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 15 июня 2018 года, торгуется ниже 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,68 доллара за баррель. Это на 2,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Как отмечалось, такая просьба США была сделана на фоне роста стоимости барреля до рекорда за последние три года. Кроме того, сообщалось, что источники Bloomberg назвали подобную просьбу США необычной.