Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 73,68 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 15 червня 2018 року, торгується нижче 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:00 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,68 долара за барель. Це на 2,94% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що влада США просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. Як зазначалося, таке прохання США було зроблене на тлі зростання вартості бареля до рекорду за останні три роки. Крім того, повідомлялося, що джерела Bloomberg назвали подібне прохання США незвичним.