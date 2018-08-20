Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,83 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 20 августа 2018 года, находится ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:27 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,83 доллара за баррель. Это на 0,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть торгуются в районе 72 долларов на новостях о намерении США и Китая возобновить торговые переговоры. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь для снижения реэкспорта. Российская сторона поставляет Беларуси ежегодно около 18 млн тонн сырой нефти, которые не подлежат экспортным пошлинам.