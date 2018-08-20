Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 71,83 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 20 серпня 2018 року, знаходиться нижче позначки 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:27 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,83 долара за барель. Це на 0,17% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту торгуються в районі 72 доларів на новинах про намір США і Китаю відновити торговельні переговори. За даними The Wall Street Journal, Вашингтон і Пекін працюють над створенням дорожньої карти для переговорів, які покладуть кінець їх протистоянню в торговельній сфері. Таким чином, за даними газети, ведеться підготовка до зустрічей, які відбуватимуться на рівні глав двох держав у листопаді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація має намір обмежити поставки нафтопродуктів до Білорусі для зниження реекспорту. Російська сторона поставляє Білорусі щорічно близько 18 млн тонн сирої нафти, які не підлягають експортним митам.