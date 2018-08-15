Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Новости Энергетика 15.08.2018 - 11:04
Фото: добыча нефти (pixabay)
Фото: добыча нефти (pixabay)

Brent торгуется на отметке в 71,98 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 августа 2018 года, опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:47 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,98 доллара за баррель. Это на 0,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть снижаются после публикации данных Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Сегодня будет обнародован официальный отчет министерства энергетики США. В целом эксперты прогнозируют, что он укажет на снижение  запасов на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь для снижения реэкспорта в страны Европейского союза. Предполагается, что Беларусь поставляет Польше и Германии нефть, которую закупает без пошлин.

 

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Теги:  Brent,  нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС