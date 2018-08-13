Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 72,57 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня, 13 августа 2018 года, находится выше отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:07 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,57 доллара за баррель. Это на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно в понедельник на фоне данных Baker Hughes о росте числа буровых на прошлой неделе в США на 10 единиц - до 869 установок, что является максимумом с марта 2015 года.

Кроме того, нефтяной рынок поддерживают опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с подготовкой санкций США, которые должны вступить в силу 5 ноября. В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь для снижения реэкспорта.