Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 71,98 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 15 серпня 2018 року, опустилася нижче позначки в 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:47 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,98 долара за барель. Це на 0,94% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються після публікації даних Американського інституту нафти (API), який повідомив про зростання запасів нафти в США минулого тижня на 3,66 млн барелів. Сьогодні буде оприлюднено офіційний звіт міністерства енергетики США. В цілому експерти прогнозують, що він вкаже на зниження запасів на 2,5 млн барелів. Також аналітики прогнозують зростання запасів на терміналі в Кушинга на 500 тис. барелів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація має намір обмежити поставки нафтопродуктів до Білорусі для зниження реекспорту в країни Європейського союзу. Передбачається, що Білорусь постачає Польщі та Німеччини нафту, яку закуповує без мит.