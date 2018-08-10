Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,81 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня, 10 августа 2018 года, находится ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:58 цена нефти Brent находилась на уровне 71,81 доллара за баррель. Это на 0,50% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Нефть торгуется возле отметки в 72 доллара на фоне отказа Китая вводить пошлины на импорт американской нефти. С другой стороны, трейдеров разочаровал отчет из США, который показал, что запасы сырой нефти сократились скромнее, нежели прогнозировалось.

Кроме того, сегодня Baker Hughes опубликует традиционный отчет по числу действующих буровых в США. Если их количество вырастет, давление на котировки нефти усилится, в том числе на фоне укрепления американской валюты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Россия, Индия и Китай продолжат покупать нефть у Ирана вопреки санкциям. Также стало известно, что китайская Sinopec вела переговоры об инвестировании 3 млрд долларов в нефтяное месторождение в Тегеране.