Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 71,81 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 10 серпня 2018 року, знаходиться нижче позначки 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:58 ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,81 долара за барель. Це на 0,50% нижче рівня закриття попередніх торгів. Нафта торгується біля позначки в 72 долара на тлі відмови Китаю вводити мита на імпорт американської нафти. З іншого боку, трейдерів розчарував звіт з США, який показав, що запаси сирої нафти скоротилися скромніше, ніж прогнозувалося.

Крім того, сьогодні Baker Hughes опублікує традиційний звіт щодо числа діючих бурових у США. Якщо їхня кількість зросте, тиск на котирування нафти посилиться, у тому числі на тлі зміцнення американської валюти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія, Індія і Китай продовжать купувати нафту в Ірану всупереч санкціям. Також стало відомо, що китайська Sinopec вела переговори про інвестування 3 млрд доларів в нафтове родовище в Тегерані.