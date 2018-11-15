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Цена нефти Brent снова опустилась ниже 67 долларов за баррель

Новости » Энергетика    15.11.2018 - 10:19
Цена нефти Brent снова опустилась ниже 67 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (pixabay)

Brent торгуется на отметке 66,32 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 ноября 2018 года, снова опустилась ниже отметки 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:06 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 66,32 доллара за баррель. Это на 1,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, мировые цены на нефть снова начали снижаться после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост резервов сырья в США за прошлую неделю. В частности, на прошлой неделе запасы сырой нефти на сланцевых месторождениях США снова показали масштабный прирост - на 8,8 млн баррелей против прогноза в районе 3,2 млн. При этом запасы бензина увеличились чуть меньше чем на 200 тыс. баррелей, а дистиллятов - сократились на 3,2 млн баррелей, что несколько сгладило общую негативную картину.

Напомним, накануне цена нефти Brent впервые с марта 2018 года упала ниже 66 долларов за баррель. Нефть дешевеет  с начала месяца после того, как США полностью восстановили санкции против Ирана.

 

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