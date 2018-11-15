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Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 67 доларів за барель

Новини » Енергетика    15.11.2018 - 10:19
Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 67 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (pixabay)

Brent торгується на позначці 66,32 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 15 листопада 2018 року, знову опустилася нижче від позначки 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Cтаном на 10:06 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 66,32 долара за барель. Це на 1,51% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, світові ціни на нафту знову почали знижуватися після даних Американського інституту нафти (API), які показали чергове зростання резервів сировини в США за минулий тиждень. Зокрема, минулого тижня запаси сирої нафти на сланцевих родовищах США знову показали масштабний приріст - на 8,8 млн барелів проти прогнозу в районі 3,2 млн. При цьому запаси бензину збільшилися трохи менше ніж на 200 тис. барелів, а дистилятів - скоротилися на 3,2 млн барелів, що дещо згладило загальну негативну картину.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent вперше з березня 2018 року впала нижче 66 доларів за барель. Нафта дешевшає з початку місяця після того, як США повністю відновили санкції проти Ірану.

 

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