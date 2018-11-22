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Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Новости » Энергетика    22.11.2018 - 11:09
Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 62,71 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 22 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:57 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 62,71 доллара за баррель. Это на 0,65% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть возобновили падение на фоне данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен. В частности, по данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю увеличились на 4,85 млн баррелей. В то же время эксперты в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Сегодня основной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) не будет в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако он также призвал опустить их еще больше.

 

Цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчаса
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