Ціна нафти Brent опустилася нижче 63 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 62,71 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 22 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:57 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 62,71 долара за барель. Це на 0,65% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту відновили падіння на фоні даних про зростання комерційних запасів США і чергового твіту американського президента Дональда Трампа про користь низьких цін. Зокрема, за даними Міненерго США, запаси нафти за тиждень збільшилися на 4,85 млн барелів. У той же час експерти в середньому прогнозували зростання запасів нафти минулого тижня на 3,45 млн барелів.

Сьогодні основної сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) не буде у зв'язку з святкуванням Дня подяки в США.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив подяку Саудівської Аравії за зниження нафтових цін. Однак він також закликав опустити їх ще більше.