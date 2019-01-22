Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке 61,81 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 22 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:48 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,81 доллара. Это на 1,83% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть перешли к снижению на фоне замедления мировой экономики. В частности, накануне Китай отчитался о самом медленном росте экономики с 1990 года - ВВП страны вырос всего на 6,6 процента в 2018 году. Кроме того, рост ВВП Южной Кореи замедлился до 2,7% в 2018 году - до минимума шести лет. Как отмечает Reueters, эти новости спровоцировали беспокойство о дальнейшем спросе на нефть.

Отметим, 21 января цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель. Однако начала снижаться после того, как Международный валютный фонд понизил прогноз роста глобальной экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%, согласно прошлому прогнозу.