Ціна нафти Brent опустилася нижче 62 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 61,81 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:48 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,81 долара. Це на 1,83% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту перейшли до зниження на тлі уповільнення світової економіки. Зокрема, напередодні Китай відзвітував про найповільніше зростання економіки з 1990 року - ВВП країни зріс лише на 6,6 відсотка в 2018 році. Крім того, зростання ВВП Південної Кореї сповільнилося до 2,7% в 2018 року - до мінімуму шести років. Як зазначає Reueters, ці новини спровокували занепокоєння про подальший попит на нафту.

Зазначимо, 21 січня ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель. Однак почала знижуватися після того, як Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання глобальної економіки в 2019 році до 3,5% з 3,7%, згідно минулого прогнозу.