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Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Новости » Энергетика    05.12.2018 - 09:29
Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется не отметке в 61,26 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 5 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:19 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,26 доллара. Это на 2,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть начала дешеветь после публикации данных Американского института нефти (API) об  увеличении запасов. В частности, за минувшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 5,36 млн баррелей, запасы бензина - на 3,61 млн, а запасы дистиллятов - на 4,32 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти в стране ожидаются в четверг.

Кроме того, на рынок оказали давление проблемы в переговорах в формате ОПЕК+. Накануне стало известно, что сделка ОПЕК+ находится под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти. Перспективу соглашения должны прояснить встречи стран-участниц картеля, которые запланированы на четверг и пятницу.

Также накануне Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, по которому осуществляется транспортировка нефти.

 

Иран спрогнозировал падение цены на нефть до 40 долларов за баррель
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