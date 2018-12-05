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Ціна нафти Brent опустилася нижче 62 доларів за барель

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 09:29
Ціна нафти Brent опустилася нижче 62 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується не позначці в 61,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:19 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,26 долара. Це на 2,12% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта почала дешевшати після публікації даних Американського інституту нафти (API) про збільшення запасів. Зокрема, за минулий тиждень запаси сирої нафти в США виросли на 5,36 млн барелів, запаси бензину - на 3,61 млн, а запаси дистилятів - на 4,32 млн барелів. Офіційні дані про запаси нафти в країні очікуються в четвер.

Крім того, на ринок чинили тиск проблеми у переговорах у форматі ОПЕК+. Напередодні стало відомо, що угода ОПЕК+ знаходиться під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти. Перспективу угоди мають прояснити зустрічі країн-учасниць картелю, які заплановано на четвер і п'ятницю.

Також напередодні Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, по якій здійснюється транспортування нафти.

 

Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель
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