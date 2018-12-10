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Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Новости » Энергетика    10.12.2018 - 13:24
Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent с начала торгов подешевела почти на 4%

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 10 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:07 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,80 доллара. Это на 3,84% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, в прошлую пятницу нефть подорожала более чем на 5% после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, которые входят в формат ОПЕК+, объявили о намерении сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом ОПЕК сократит добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а другие участники сделки - на 400 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) обнародовало данные о сокращении запасов сырой нефти на внутреннем рынке на 7,3 млн баррелей, что стало первым снижением показателя за 11 недель. Также четвертый по масштабу потребитель нефти - Япония - сообщила, что ее валовой внутренний продукт сократился сильнее, чем ожидалось.

Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
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