Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent подешевшала з початку торгів майже на 4%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 10 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 13:07 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,80 долара. Це на 3,84% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, минулої п'ятниці нафта подорожчала більш ніж на 5% після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країни, які входять до формату ОПЕК+, оголосили про намір скоротити видобуток на 1,2 млн барелів на добу. При цьому ОПЕК скоротить видобуток на 800 тис. барелів на добу, а інші учасники угоди - на 400 тис. барелів на добу.

Крім того, Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднило дані про скорочення запасів сирої нафти на внутрішньому ринку на 7,3 млн барелів, що стало першим зниженням показника за 11 тижнів. Також четвертий за масштабом споживач нафти - Японія - повідомила, що її валовий внутрішній продукт скоротився сильніше, ніж очікувалося.