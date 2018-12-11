Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке в 59,80 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 11 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:38 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,80 доллара. Это на 2,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают после решения ОПЕК+ снизить с 2019 года добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем. В то же время аналитики из Citigroup отмечают, что данная мера, наоборот, в перспективе будет способствовать росту цен. В то же время трейдеры ожидают публикации данных о запасах нефти в США. По мнению опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, отчет Министерства энергетики США покажет сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Напомним, ранее Bloomberg назвал главные угрозы для мировой экономики в следующем году. Главной проблемой является торговая война между США и Китаем, следующими рисками названы отношения США и Ирана, а также действия производителей нефти по ограничению объемов добычи.