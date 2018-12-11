Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 59,80 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 11 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:38 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,80 долара. Це на 2,24% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту падають після рішення ОПЕК+ знизити з 2019 року видобуток на 1,2 млн барелів на добу в порівнянні з жовтневим рівнем. У той же час аналітики з Citigroup відзначають, що дана міра, навпаки, в перспективі буде сприяти зростанню цін. У той же час трейдери очікують на публікацію даних про запаси нафти в США. На думку опитаних агентством Bloomberg аналітиків, звіт Міністерства енергетики США покаже скорочення запасів нафти на 3,5 млн барелів.

Нагадаємо, раніше Bloomberg назвав головні загрози для світової економіки наступного року. Головною проблемою є торгова війна між США і Китаєм, наступними ризиками названі відносини США та Ірану, а також дії виробників нафти по обмеженню обсягів видобутку.