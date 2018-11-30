Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 58,64 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 30 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки в 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, во время закрытия торгов 30 ноября цена за баррель нефти Brent составляла 58,64 доллара. Это на 1,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, по состоянию на 11:26 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,52 доллара. Это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Вчера, 29 ноября, цена нефти Brent упала до минимума с октября 2017 года и составляла 57,72 долларов за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже уровня в 58 долларов за баррель 25 октября 2017 года.

Отметим, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний Российской Федерации за поставки нефти из Ирана в Сирию. В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Добавим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.