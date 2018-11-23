Ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з жовтня 2017 року

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 58,80 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 23 листопада 2018 року, опустилася нижче за 59 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, увечері 23 листопада ціна бареля нафти Brent складала 58,80 доларів за барель. Це на 6,81% нижче рівня закриття попередніх торгів. Зазначимо, що нафта Brent опустилася нижче за 59 доларів вперше з 27 жовтня минулого року.

Нагадаємо, сьогодні вдень ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель. Востаннє нафта Brent торгувалася на цій позначці в листопаді 2017 року. Пізніше ціна нафти впала нижче позначки в 60 доларів за барель. І станом на 15:43 становила 59,82 долара за барель.

Додамо, раніше президент США Дональд Трамп подякував Саудівську Аравію за зниження ціни на нафту. Зокрема, 21 листопада 2018 року ціна бареля нафти марки WTI впала до 54 доларів, після того, як її вартість становила 82 долари.

Додамо, раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.