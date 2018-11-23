ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цена нефти Brent рухнула ниже 60 долларов за баррель

Новости » Энергетика    23.11.2018 - 15:43
Цена нефти Brent рухнула ниже 60 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent в течение дня подешевела более чем на 5%

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 23 ноября 2018 года, рухнула ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:43 по киевскому времени цена за баррель Brent составляла 59,82 доллара за баррель. Это на 5,20% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась до минимума за календарный год. В последний раз нефть Brent торговалась ниже 61 доллара за баррель в ноябре 2017 года.

Нефтяные котировки снижаются шесть недель подряд, в последние дни нефть дешевеет на фоне заявления Саудовской Аравии о том, что объем добычи достиг рекордных показателей. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, объем производства составляет 10,7 млн баррелей в сутки

Падение цен началось после того, как США освободили несколько стран от возможных санкций  за закупки нефти у Ирана. Кроме того, на цены влияют торговые войны между США и Китаем.

 

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть
Новости Украины Brentнефтьторги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь