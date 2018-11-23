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Цена нефти Brent опустилась до минимума с ноября 2017 года

Новости » Экономика    23.11.2018 - 13:01
Цена нефти Brent опустилась до минимума с ноября 2017 года
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent в течение дня подешевела почти на 4%

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 23 ноября 2018 года, опустилась ниже 61 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:43 по киевскому времени цена за баррель Brent составляла 60,76 доллара за баррель. Это на 3,71% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, в последний раз нефть Brent торговалась на этой отметке в ноябре 2017 года.

Цены на нефть падают с октября 2018 года, после того как достигли отметки выше 82 долларов за баррель. С момента начала снижения стоимость марки Brent сократилась примерно на 28%, а с прошлой пятницы - котировка фьючерса упала более чем на 9%. Этот обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.

Снижение цены на нефть происходи на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда. Кроме того, недавно Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть.

 

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