Цена на нефть выросла на 10%

Цена средиземноморской нефти марки Brent выросла на 10,8%, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE майские фьючерсы набирали максимум 39,29 долларов. Это следует из данных торгов.

Апрельские фьючерсы нефти сорта WTI выросли на 11,8%, до 35,2 долларов за баррель. Максимум зафиксирован на уровне 35,9 долларов.

Фондовые биржи Китая на открытии торгов показывают слабый рост. Биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,25%, до 25 456,92, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,32%, до 3006,44.

Напомним, в Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

Ранее сообщалось, что восстанавливаются после обвала мировые фондовые рынки. В частности, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7% в понедельник, а нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%. Это произошло на фоне роста стоимости нефти после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет, что привело к сильной волатильности на мировых финансовых рынках.