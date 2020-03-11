Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Фото: Мартин Хельме (err.ee)

Балансы предприятий Эстонии резко сократятся

В Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на национальную телерадиовещательную компанию ERR.

Хельме отметил, что теперь вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме.

По его словам, такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у Европе никогда не было.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Он добавил, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Добавим, мировой экономический кризис - кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся с 2008 года. Разные страны и регионы выходили из острой фазы кризиса в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются поныне. Развился с финансового кризиса, начавшегося в США. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику.

Напомним, ранее в Минэкономики заявили, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 может привести к кризису в экономике Украины.