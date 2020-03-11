Ціна на нафту виросла на 10%

Ціна середземноморської нафти марки Brent зросла на 10,8%, у ході торгів на Інтерконтинентальній біржі ICE травневі ф'ючерси набирали максимум 39,29 доларів. Це випливає з даних торгів.

Квітневі ф'ючерси нафти сорту WTI зросли на 11,8%, до 35,2 доларів за барель. Максимум зафіксований на рівні 35,9 доларів.

Фондові біржі Китаю на відкритті торгів показують слабке зростання. Біржовий індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng зріс на 0,25%, до 25 456,92, індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite зріс на 0,32%, до 3006,44.

Нагадаємо, в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.

Раніше повідомлялося, що відновлюються після обвалу світові фондові ринки. Зокрема, загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок, а нафтовий індекс SXEP зріс на 3,6%. Це відбулося на тлі зростання вартості нафти після найбільшого одноденного падіння за останні 30 років, що призвело до сильної волатильності на світових фінансових ринках.