Цены на нефть взлетели на 10% с открытия торгов

Иллюстративное фото (statoil.com)

Цены на нефть приближаются к 38 долларам

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 10 марта выросли почти на 10%, несколько отыграв предыдущее рекордное падение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:50 по киевскому времени цены на Brent достигли отметки в 37,71 доллара за баррель (+3,35 доллара). Это на 9,75% выше по сравнению с ценами на нефть на закрытии предыдущей сессии.

Напомним, на открытии сегодняшних торгов баррель нефти Brent резко подорожал на 7%, однако ближе к середине дня цены стабилизировались на отметке 36 долларов. Таким образом, нефть второй день продолжает отыгрывать рекордное падение с 1991 года, когда цены просели более чем на 30%.

Кроме того, 10 марта восстанавливаются после обвала и мировые фондовые рынки. В частности, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7% в понедельник, а нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%. Это произошло на фоне роста стоимости нефти после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет, что привело к сильной волатильности на мировых финансовых рынках.