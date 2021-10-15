UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цена на нефть впервые за три года превысила 85 долларов

Автор: Юлия Бойко

Цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса Brent сегодня поднялась выше 85 долларов за баррель и на максимуме нефть торговалась на отметке 85,08 доллара. Это более чем на 1% больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Кроме того, растет и цены на американскую нефть WTI. Ноябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже уже подорожали до 82,13 доллара за баррель.

Отметим, цены на нефть растут на фоне высокого спроса и опасений того, что поставки в следующие месяцы сократятся, поскольку рост цен на газ и уголь уже подтолкнул производителей электроэнергии к переходу на нефтепродукты.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что нефть дорожает на фоне мирового энергетического кризиса, который охватил крупные экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть