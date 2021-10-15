RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціна на нафту вперше за три роки перевищила 85 доларів

Автор: Юлія Бойко

Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила позначку 85 доларів за барель. Нафта торгується на цьому рівні вперше за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Згідно з даними торгів, ціна грудневого ф'ючерсу Brent сьогодні піднялася вище 85 доларів за барель і на максимумі нафта торгувалася на позначці 85,08 долара. Це більш ніж на 1% більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Крім того, зростає і ціни на американську нафту WTI. Листопадові ф'ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі вже подорожчали до 82,13 долара за барель.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі високого попиту і побоювань того, що поставки в наступні місяці скоротяться, оскільки зростання цін на газ і вугілля вже підштовхнуло виробників електроенергії до переходу на нафтопродукти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що нафта дорожчає на тлі світової енергетичної кризи, який охопив великі економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта