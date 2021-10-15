Ціна на нафту вперше за три роки перевищила 85 доларів

Згідно з даними торгів, ціна грудневого ф'ючерсу Brent сьогодні піднялася вище 85 доларів за барель і на максимумі нафта торгувалася на позначці 85,08 долара. Це більш ніж на 1% більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Крім того, зростає і ціни на американську нафту WTI. Листопадові ф'ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі вже подорожчали до 82,13 долара за барель.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі високого попиту і побоювань того, що поставки в наступні місяці скоротяться, оскільки зростання цін на газ і вугілля вже підштовхнуло виробників електроенергії до переходу на нафтопродукти.