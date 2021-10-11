Нефть дорожает на фоне разрастания мирового энергокризиса

В понедельник, 11 октября, цены на нефть снова выросли, увеличив темпы роста последних несколько недель. Энергетический кризис, охвативший крупные экономики, не показывает никаких признаков ослабления на фоне подъема экономической активности и ограничения поставок со стороны основных производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть Brent подорожала 1,5% до 83,59 долларов после роста почти на 4% на прошлой неделе. Нефть WTI подорожала на 1,8%, до 80,81 долларов за баррель, самого высокого уровня с конца 2014 года. В пятницу цена на нефть в США выросла на 4,6%.

Цены выросли, поскольку все больше вакцинированных групп населения выходит из карантина, что способствует оживлению экономической активности: нефть марки Brent растет в течение пяти недель, а нефть США - семь недель.

Цены на уголь и газ также росли по мере восстановления экономики, что сделало нефть более привлекательной в качестве топлива для выработки электроэнергии, что подтолкнуло рынки сырой нефти к росту.

В Индии в некоторых штатах наблюдается отключение электроэнергии из-за нехватки угля, в то время как в Китае правительство приказало шахтерам увеличить добычу угля из-за роста цен на электроэнергию.

Энергетический кризис, охвативший мир, повышает вероятность тяжелых северных зим по мере роста спроса на отопление.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники (ОПЕК+), на прошлой неделе решили поддерживать устойчивый и постепенный рост добычи. Позднее на этой неделе ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по нефти.

"Рынок проявит интерес к тому, какие изменения в спросе произойдут, учитывая ожидания роста спроса из-за перехода с газа на нефть", - говорится в сообщении ING Economics.