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Цена на нефть впервые за три года превысила 85 долларов

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Пятница 15 октября 2021 11:46
Цена на нефть впервые за три года превысила 85 долларов Фото: нефть торгуется на максимумах за три года (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса Brent сегодня поднялась выше 85 долларов за баррель и на максимуме нефть торговалась на отметке 85,08 доллара. Это более чем на 1% больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Кроме того, растет и цены на американскую нефть WTI. Ноябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже уже подорожали до 82,13 доллара за баррель.

Отметим, цены на нефть растут на фоне высокого спроса и опасений того, что поставки в следующие месяцы сократятся, поскольку рост цен на газ и уголь уже подтолкнул производителей электроэнергии к переходу на нефтепродукты.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что нефть дорожает на фоне мирового энергетического кризиса, который охватил крупные экономики.

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