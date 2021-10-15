Цена на нефть впервые за три года превысила 85 долларов
Цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса Brent сегодня поднялась выше 85 долларов за баррель и на максимуме нефть торговалась на отметке 85,08 доллара. Это более чем на 1% больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Кроме того, растет и цены на американскую нефть WTI. Ноябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже уже подорожали до 82,13 доллара за баррель.
Отметим, цены на нефть растут на фоне высокого спроса и опасений того, что поставки в следующие месяцы сократятся, поскольку рост цен на газ и уголь уже подтолкнул производителей электроэнергии к переходу на нефтепродукты.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что нефть дорожает на фоне мирового энергетического кризиса, который охватил крупные экономики.