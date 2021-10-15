Ціна на нафту вперше за три роки перевищила 85 доларів
Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила позначку 85 доларів за барель. Нафта торгується на цьому рівні вперше за три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.
Згідно з даними торгів, ціна грудневого ф'ючерсу Brent сьогодні піднялася вище 85 доларів за барель і на максимумі нафта торгувалася на позначці 85,08 долара. Це більш ніж на 1% більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.
Крім того, зростає і ціни на американську нафту WTI. Листопадові ф'ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі вже подорожчали до 82,13 долара за барель.
Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі високого попиту і побоювань того, що поставки в наступні місяці скоротяться, оскільки зростання цін на газ і вугілля вже підштовхнуло виробників електроенергії до переходу на нафтопродукти.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що нафта дорожчає на тлі світової енергетичної кризи, який охопив великі економіки.