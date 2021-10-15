ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ціна на нафту вперше за три роки перевищила 85 доларів

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 11:46
Ціна на нафту вперше за три роки перевищила 85 доларів Фото: нафта торгується на максимумах за три роки (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила позначку 85 доларів за барель. Нафта торгується на цьому рівні вперше за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Згідно з даними торгів, ціна грудневого ф'ючерсу Brent сьогодні піднялася вище 85 доларів за барель і на максимумі нафта торгувалася на позначці 85,08 долара. Це більш ніж на 1% більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Крім того, зростає і ціни на американську нафту WTI. Листопадові ф'ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі вже подорожчали до 82,13 долара за барель.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі високого попиту і побоювань того, що поставки в наступні місяці скоротяться, оскільки зростання цін на газ і вугілля вже підштовхнуло виробників електроенергії до переходу на нафтопродукти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що нафта дорожчає на тлі світової енергетичної кризи, який охопив великі економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України