Цена на нефть резко упала

Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Нефть подешевела почти на 14 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до 31,27 долларов за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов за баррель. Это следует из данных торгов.

На окончании торгов 7 марта североморская нефть торговалась по 45,54 долларов за баррель.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

После провала переговоров Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке.

Также РБК-Украина писало, что цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Стремительное падение цены на нефть связано с провалом переговоров ОПЕК и России о снижении добычи.

Кроме того, в феврале нефть подешевела более чем на 10% за пять дней из-за новостей об эпидемии коронавируса.