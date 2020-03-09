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Ціна на нафту різко впала

Новини » Економіка     09.03.2020 - 08:45
Ціна на нафту різко впала
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Нафта подешевшала майже на 14 доларів за барель

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 31,27 доларів за барель, впавши за ніч майже на 14 доларів за барель. Це випливає з даних торгів.

На закінчення торгів 7 березня північноморська нафта торгувалася по 45,54 доларів за барель.

Нагадаємо, переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією.

Після провалу переговорів Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти і запропонувала клієнтам значну знижку. Фактично Ер-Ріяд має намір почати "цінову війну" на нафтовому ринку.

Також РБК-Україна писало, що ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Стрімке падіння ціни на нафту пов'язано з провалом переговорів ОПЕК і Росії про зниження видобутку.

Крім того, в лютому нафта подешевшала більш ніж на 10% за п'ять днів з новин про епідемії коронавірусу.

Ціни на нафту знизилися майже на третину У Відні провалилися переговори ОПЕК та Росії
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