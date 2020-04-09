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Цена на нефть повысилась на фоне новой сделки ОПЕК+

Новости » Экономика     09.04.2020 - 18:09
Цена на нефть повысилась на фоне новой сделки ОПЕК+
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

В ходе торгов котировки превышали 36 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent повысилась до 35,2 долларов за баррель на фоне сделки о сокращении добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

При этом в ходе торгов котировки достигали 36,3 долларов за баррель. Последний раз подобные котировки наблюдались 2 апреля.

Напомним, сегодня Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения о крупном сокращении добычи нефти. Речь может идти о сокращении добычи в ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти. Вскоре после этого Эр-Рияд призвал провести срочную встречу ОПЕК+

В конце марта цены на нефть падали до минимума с 2002 года. Рекордное падения нефтяным котировок стало ответом на срыв сделки о сокращении добычи, которую должны были заключить на предыдущем саммите ОПЕК+. После того, как Москва отказалась пойти на сокращение добычи, Эр-Рияд объявил ценовую войну на нефтяном рынке. Кроме того, цены падали в результате падения спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса.

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