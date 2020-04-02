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Трамп надеется на сокращение добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 17:52
Трамп надеется на сокращение добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп договорился о сокращении добычи ведущими производителями нефти  

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на сокращение добычи нефти в Российской Федерации и Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в Twitter по итогам переговоров.

В частности, Трамп сообщил, что провел переговоры наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, который до этого разговаривал с российским президентом России Владимиром Путиным.

"Я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 миллионов баррелей, и, возможно, существенно больше. Если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли", - добавил Трамп.

Трамп надеется на сокращение добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость российской нефти Urals упала до 10,54 долларов за баррель, минимального уровня с марта 1999 года. В связи с падением цен, затраты на доставку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals. Таким образом, с понедельника, 30 марта, цена российской нефти остается отрицательной.

Отметим, после предыдущего заявления Трампа цены на нефть марки подскочили до 26,5 долларов за баррель. Американский президент объявил, что в ближайшее время появится соглашение, которое приведет к завершению нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

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