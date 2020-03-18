Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов

Цены на нефть североморской марки Brent во время торгов 18 марта упали ниже 25 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 19:37 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже упала на 13%, достигнув при этом отметки в 24,9 доллара за баррель.

Последний раз нефть марки Brent опускалась к такой отметки в мае 2003 года, то есть почти 17 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустились к отметке ниже 27 долларов. Цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали при этом к отметке 24,44 доллара за баррель.

Как писало РБК-Украина, вслед за обвалом цен на нефть марок Brent и WTI уже вторую неделю падают мировые финансовые рынки. В частности, американский индекс Dow Jones уже потерял весь рост, которого достиг за время президентства Дональда Трампа.

Добавим, 16 марта цена нефти Brent составляла меньше чем 30 долларов за баррель, что стало наиболее резким снижением с января 2016 года. В целом с начала года цены на нефть снизились на 50%.