Ціна на нафту Brent впала нижче 25 доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 березня впали нижче 25 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 19:37 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту Brent в ході торгів на лондонській біржі впала на 13%, досягнувши при цьому позначки у 24,9 долара за барель.

Востаннє нафта марки Brent падала до такої позначки у травні 2003 року, тобто майже 17 років тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту марки Brent вперше за 17 років опустилися до позначки нижче 27 доларів. Ціни на травневі ф'ючерси нафти марки WTI впали при цьому до позначки 24,44 долара за барель.

Як писало РБК-Україна, услід за обвалом цін на нафту марок Brent та WTI вже другий тиждень падають світові фінансові ринки. Зокрема, американський індекс Dow Jones вже втратив все зростання, якого досягнув за час президентства Дональда Трампа.

Додамо, 16 березня ціна нафти Brent складала менше ніж 30 доларів за барель, що стало найбільш різким зниженням з січня 2016 року. В цілому з початку року ціни на нафту знизилися на 50%.