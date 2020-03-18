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Цены не нефть упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет

Новости » Финансовый кризис 2020     18.03.2020 - 15:51
Цены не нефть упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет
Иллюстративное фото (pixabay.com/Bru-nO)

В последний раз цены на нефть были на этом уровне в сентябре 2003

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 18 апреля упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 15:29 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,68 доллара за баррель. Это является минимальными с сентября 2003 года значениями.

При этом цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отметки 24,44 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что американский фондовый рынок вырос после исторического обвала, который нивелировал рост индекса Dow Jones за время президентства Дональда Трампа. Рынки как и цены на нефть падают на фоне пандемии коронавируса в мире и ценовых войн на нефтяном рынке.

Сегодня стало известно, что один из крупнейших производителей нефти в мире Саудовская Аравия созывает G20 из-за пандемии коронавируса. Встреча должна пройти на следующей неделе в формате видеоконференции. Во время саммита планируется разработка совместных действий для противодействия последствиям пандемии коронавируса.

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