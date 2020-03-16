Индекс Dow Jones упал еще на 10%, растеряв весь рост за президентство Трампа

Иллюстративное фото (www.stoxx.com)

Только за один день рынки потеряли 2 трлн долларов капитализации

Фондовые индексы США в понедельник, 16 марта, падают примерно на 10%, компании S&P 500 потеряли в цене более 2 трлн долларов за первые несколько минут торгов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Торги по трем основным фондовым индексам США были остановлены на 15 минут на открытии, после того как индекс S&P 500 упал на 8%. Это уже третья такая пауза за шесть дней

После возобновления торгов индекс Dow Jones снизился на 2326,15 пунктов, или на 10,03%, до 20 859,47 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 263,50 пунктов, или на 9,72%, до 2447,52 пунктов. Индекс Nasdaq Composite снизился на 747,03 пунктов, или на 9,49%, до 7 127,84.

Еще одно падение Dow Jones на 1000 пунктов приведет к снижению индекса с до уровня, который наблюдался до президентства Дональда Трампа.

Резкое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой почти до нуля только усилило тревогу, в то время как трейдеры беспокоятся о том, что пандемия парализует цепочки поставок и сжимает финансы компаний.

"Рынки напуганы чрезвычайной ситуацией, когда центральные банки вмешиваются и добавляют миллиарды долларов ликвидности", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал ряд рекомендаций, которые могут помочь странам в борьбе с разворачивающимся экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов с каждым часом становится все сильнее.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.