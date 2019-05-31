Цена на нефть Brent сегодня рухнула на 3,7%

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Негативное влияние на рынок оказало также сообщение о том, что США введут импортные пошлины на мексиканские товары. В частности, президент США Дональд Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Сообщается, что июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Киеву подешевели на 0,88 доллара (на 1,32%) - до 65,99 доллара за баррель. В четверг их цена упала на 2,58 доллара (на 3,71%), составив на закрытие 66,87 доллара за баррель.

Добавим, согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

Напомним, цены на нефть в четверг, 30 мая, выросли на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.