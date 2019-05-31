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Новый Кабмин может быть сформирован в августе, - Данилюк

Новости » Политика    31.05.2019 - 04:46
Новый Кабмин может быть сформирован в августе, - Данилюк
Фото: Данилюк и Гройсман (УНИАН)

У Зеленского считают, что скорейшее формирование правительства ускорит получение транша от МВФ

Уже в конце августа или в начале сентября 2019 в Украине может быть сформировано новое правительство. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире ток-шок "Право на власть" на "1+1".

В частности, по его словам, новый состав Кабинета министров должен быть сформирован сразу после внеочередных парламентских выборов.

"В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября", - отметил Данилюк.

Он добавил, что таким образом может быть ускорен процесс получения следующего транша МВФ.

"Получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы длиться до конца года.Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение транша. В противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом", - заявил Данилюк.

Напомним, 30 мая Верховная рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Отставку поддержали всего 97 нардепов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.

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