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В Мексике заявили, что пошлины США для страны могут стать катастрофическими

Новости » Экономика    31.05.2019 - 05:30
В Мексике заявили, что пошлины США для страны могут стать катастрофическими
Фото: МИД Мексики (euronews)

Новые тарифы для Мексики обвалят экономику страны

Если Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на товары из Мексики, то это станет для страны катастрофическим. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Мексики по Северной Америке Хесус Сеад, это нанесет сильный удар по экономике Мексики. Об этом он сказал в четверг, 30 мая, после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести 5-процентный тариф на все товары, поступающие из Мексики, начиная с 10 июня, "пока не будет остановлена нелегальная иммиграция через южную границу".

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Отметим, по данным экономистов издания Bloomberg, эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Так: введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов.

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